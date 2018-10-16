تعرفي على أحدث موضة لملابس شتاء 2018 .. فيديو

قالت عواطف دهب مصممة الأزياء، إن الكاجوال والجلد والفرو أبرز صيحات الموضة لشتاء 2018، مؤكدة أن الأحمر هو اللون الدارج لموسم شتاء هذا العام، موضحة إن الفستان الواسع مع الجاكيت الصوف يناسب أوقات الصباح.



وأشارت "دهب"، فى حوار خاص لبرنامج "يوم جديد" المذاع على "فضائية الغد"، أن "الكاروهات من علامات موضة الثمانينات، حيث كانت في تلك الفترة هي الموضة"، مؤكدة: "الكاروهات سواء الرفيعة أو الثقيلة هي موضة".



قالت مصممة الأزياء إن الملابس الأساسية التي يجب أن توجد في فصل الشتاء، جاكيت وبنطلون جلد أسود، وجاكيت فرو بيج ذهبي، وأي ملابس بها جلد نمر أو تمساح، كاشفة عن الألوان الجديدة في الفترة المقبلة، هي: "الأخضر الفاتح الذي يشبه لون التفاح، مع النبيتي والأسود والبيج والأبيض"، وتابعت: "ممكن ارتداء جاكيت شامواه مع تيشيرت أبيض وكوتشي أبيض وبنطلون من الجينز".