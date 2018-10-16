أحمد موسى: حفاوة استقبال الرئيس السيسي في روسيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حفاوة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس السيسي تعكس قوة العلاقة بين البلدين، مضيفا أن الرئيس الروسي بوتين دعا الرئيس السيسي إلى مأدبة عشاء عقب جولتهما على كورنيش سوتشي.



وأضاف «موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيسين السيسي وبوتين سيشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها في سوتشي غدًا.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي أكد أن مصر تعد الشريك الأساسي لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الروسي غدا ستشمل مناقشة استئناف الرحلات الجوية بين المدن المصرية والروسية.