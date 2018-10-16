الوطنية لحقوق الإنسان: الاختفاء القسري شائعة تروج لها جماعة الإخوان

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاختفاء القسري في مصر شائعة روجت لها جماعة الإخوان الإرهابية .



أكد عبد النعيم في تصريح "لصدى البلد " إن هناك الكثير من الآليات من المفترض أن تتبعها المنظمات الحقوقية للتصدى لهذه الشائعة هو التعاون مع وزارة الداخلية لرصد جميع المحاضر الوهمية عن المتغيبين.



وأضاف عبد النعيم أنه يجب أن تتحرى المنظمات الدقة في الحصول على المعلومات الخاصة بالملف الحقوقي، وأن يكون هناك شفافية في رصد أي تقرير أو توصيات.

