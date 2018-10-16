الإدارة العامة للمرور تحذر من فقدان التركيز أو القيادة تحت تأثير المخدر

شددت مصادر أمنية بالادارة العامة للمرور، على تنفيذ توجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، لشن حملات مرورية علي الطرق والمحاور الرئيسية لضبط مخالفي السرعات، وقائدي المركبات تحت تأثير المخدر، والتأكد من تطبيق قرار حظر سير النقل الثقيل بالقاهرة الكبري، بالاضافة لتوعية قائدي السيارات بالارشادات الهامة للقيادة الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية.



وقالت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، ان الخدمات المرورية متواجدة علي الطرق الرئيسية علي مدار الـ 24 ساعة وذلك لتأمينها وللتدخل في حالات الطوارئ من خلال سيارات الاغاثة.



وأشارت الى ضرورة التركيز مع الطريق وعدم الانشغال بغيره، مع عدم استخدام التليفون المحمول، او وضع طفل امام عجلة القيادة، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدى الى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.



وتناشد الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.