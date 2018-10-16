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سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو
قال الإعلامى سيد على إن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرار جديد بخصوص صرف الخبز مؤكدًا أنه سيتم السماح بصرف الخبر من أي محافظة إلكترونيًأ.

وأضاف سيد على خلال تقديمه برنامج« حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك ثلاث فئات سيتم حرمانهم من الدعم وهم « من يمتلك سيارة مرسيدس أو يتقاضى 10 آلاف جنيه شهريًا أو يمتلك شركة خاصة» .

وانفعل سيد على على الهواء قائلا «هو اللى عنده عربية مرسيدس ويتقاضى 10 آلاف جنيه معاه بطاقة تموينية ليه» .

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