مرافق الجيزة تواصل حملات رفع الإشغالات وتنفيذ إزالات شارع ترسا

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، شن حملات أمنية لشرطة المرافق على مناطق شارع ترسا وذلك في إطار أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات لتوسعة شارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقًا ) بحى العمرانية ليصل عرضه إلى 40 مترا.





وتأتي الحملات بإشراف اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، في إطار رفع الكفاءة لأحد المحاور المرورية الهامة و البديلة لشارع الهرم.





وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت أن شارع الزعيم محمد أنور السادات سيشهد تطويرا كاملًا من تنفيذ أعمال رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 3100 متر بتكلفة تقديرية قدرها 18,6 مليون جنيه فى المرحلة.



