ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرافق الجيزة تواصل حملات رفع الإشغالات وتنفيذ إزالات شارع ترسا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
الاشغالات - أرشيفية
الاشغالات - أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، شن حملات أمنية لشرطة المرافق على مناطق شارع ترسا وذلك في إطار أعمال رفع الإشغالات وإزالة المخالفات لتوسعة شارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقًا ) بحى العمرانية ليصل عرضه إلى 40 مترا.

وتأتي الحملات بإشراف اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، في إطار رفع الكفاءة لأحد المحاور المرورية الهامة و البديلة لشارع الهرم.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت أن شارع الزعيم محمد أنور السادات سيشهد تطويرا كاملًا من تنفيذ أعمال رصف للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين وبلدورات بطول حوالى 3100 متر بتكلفة تقديرية قدرها 18,6 مليون جنيه فى المرحلة.

فيما يتم التنسيق مع حى العمرانية لاستكمال أعمال رفع كفاءة الشارع حتى نهايته وتنفيذ 117 قرار إزالة مخالفات وإشغالات وتعديات على خطوط التنظيم الأولى فى امتدادها من المريوطية وحتى شارع المحولات.

ترشيحاتنا

سقوط عصابة البيجو بالفيوم.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن.. صور

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو

قنبلة موقوتة.. جوازات السفر الذهبية تهدد أمن واستقرار أوروبا

صورة تجمع الرئيس السيسي وبوتين أثناء تناول العشاء فى سوتشى

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

تطهير محيط مفوضية اللاجئين بأكتوبر من الإشغالات.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

ديوك فرنسا تصيح بقوة أمام الماكينات الألمانية بثنائية جريزمان في أمم أوروبا

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟