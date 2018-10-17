معلومات مثيرة عن سرطان الثدي.. العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر المرض.. وطريقة واحدة تقي النساء من الإصابة به

دراسات وأبحاث 2018:

العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر سرطان الثدي في هذه الحالات

يمكن الاستغناء عن الكيماوي في المراحل المبكرة ريجيم صحي يساعد على الوقاية وتحسن المصابات

الكيماوى ليس ضروريا فى هذه الحالات



العلاج الإشعاعى لايعالج سرطان الثدى

ريجيم فعال

يعد سرطان الثدى من أخطر الأمراض التى تهدد النساء، حيث تدمر حالتهن المعنوية والنفسية؛ لذا فالأمور المتعلقة بسبل الوقاية منه وطرق العلاج، من أكثر الأمور التى تشغل فكر النساء.ومجال علاج السرطان من أهم المجالات التى تشغل فكر العلماء والباحثين، لذا نعرض أهم ما توصلوا اليه هذا العام.كشفت دراسة أمريكية أن نحو 70% من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة وغير المعرضات لخطر عودة المرض يمكنهن تجنب العلاج الكيماوي بعد إزالة الورم.وقال الطبيب لاري نورتون، أستاذ سرطان الثدي في مركز ميموريال سلوان كيترينغ للسرطان في نيويورك، الذي شارك في تنظيم الدراسة الممولة من الحكومة: "هذه نتيجة مهمة"، و"إن نحو مائة ألف سيدة في الولايات المتحدة وحدها لن يحتجن للعلاج الكيميائي".ويعتقد أن المرأة تواجه خطر عودة المرض استنادا إلى مقياس جيني، فاللائي يسجلن ما بين 0 - 10 درجات على هذا المقياس لا يعالجن بالكيمماوي بعد إزالة الورم ويتلقين العلاج الهرموني بدلا منه، أما من يسجلن ما بين 26 - 100 فيتلقين العلاجين الكيماوي والهرموني معا.العلاج الإشعاعي يعتبره الأطباء المنقذ لمريضات سرطان الثدي، حيث وجدت دراسة علمية بالجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية بأمريكا، أن هذا العلاج يصيب النساء بأنواع أخرى من السرطان ولا يعالج سرطان الثدي.وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل الوراثية قد تسهم بشكل كبير في زيادة سرطان الثدي بسبب العلاج الإشعاعي، وأن قلة مستويات جينات البروتين القامعة للورم، أو PTEN، التي يطلق عليها الفوسفاتاز والتونسين، في أنسجة الثدي التي تسمى بالستروما، هي السبب وراء نمو المرض، عندما يتعرض للإشعاع.وجزيء EGFR، الذى يحد من الخطر بشكل كبير، لذا يقترح الباحثون استخدام مستويات الجينات القامعة للورم كمؤشر حيوي يساعد على التنبؤ بنوع سرطان الثدي، ومن ثم تحديد النوع الأكثر عرضة للعلاج الإشعاعي.وأكد مايكل سي أوستروفسكي، الأستاذ في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أنه لا بد من إجراء مسح متعدد الجوانب على الورم، ما يساعد في تحديد نوع السرطان، ومدى استجابته للعلاج الإشعاعي، بجانب العلاج الكيميائي والعلاجات الأخرى.ومع إجراء المزيد من الأبحاث، خلص الباحثون إلى أن جرعة واحدة من الإشعاع، كافية للنمو غير الطبيعي لنوع معين من الورم في الثدي يسمى فرط التنسج الخلفي الثديي، لذلك قد يكون التعرض للعلاج الإشعاعي هو السبب في تغيرات الخلايا وانتشارها، كما يزيد كذلك من خطر الإصابة بالسرطان.كشفت دراسة أمريكية إلى أن المصابات بسرطان الثدي قد تكون لديهن فرصة أفضل للشفاء؛ إذا اتبعن حمية غذائية منخفضة الدهون وغنية بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.وأجرى الباحثون الدراسة على 19541 مشاركة في مبادرة صحة المرأة تم اختيارهن عشوائيا؛ للمشاركة في تجربة غذائية تركز على الحد من تناول الدهون إلى 20 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية.كما فحص الباحثون في المقابل، بيانات 29294 امرأة، في دراسة لم تتضمن تغييرا في حمية السيدات، وتابع الباحثون نصف النساء لمدة لا تقل عن 8 سنوات ونصف السنة، وخلال تلك الفترة تم تشخيص إصابة 1764 منهن بسرطان الثدي.وبعد عقد من التشخيص ظلت 82 بالمائة من مريضات سرطان الثدي ممن اتبعن الحمية منخفضة الدهون وأكثروا من تناول الفاكهة والخضراوات على قيد الحياة مقارنة بنسبة 78 بالمائة من المجموعة الضابطة.وبالنسبة للسيدات اللاتي اتبعن الحمية المنخفضة الدهون وأصبن بسرطان الثدي، مثَّل ذلك انخفاضا في احتمالات الوفاة بنسبة 22 بالمائة خلال فترة الدراسة، حتى رغم أنهن لم ينجحن في تخفيف استهلاك الدهون بالقدر، الذي أوصت به الدراسة، وأن من اتبعن حمية منخفضة الدهون قلت لديهن احتمالات الإصابة بأورام بعينها يصعب علاجها.