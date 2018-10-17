ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

معلومات مثيرة عن سرطان الثدي.. العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر المرض.. وطريقة واحدة تقي النساء من الإصابة به

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:40 م
سرطان الثدى
سرطان الثدى
اسماء محمد
  • دراسات وأبحاث 2018:
  • العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر سرطان الثدي في هذه الحالات
  • يمكن الاستغناء عن الكيماوي في المراحل المبكرة ريجيم صحي يساعد على الوقاية وتحسن المصابات

يعد سرطان الثدى من أخطر الأمراض التى تهدد النساء، حيث تدمر حالتهن المعنوية والنفسية؛ لذا فالأمور المتعلقة بسبل الوقاية منه وطرق العلاج، من أكثر الأمور التى تشغل فكر النساء.

ومجال علاج السرطان من أهم المجالات التى تشغل فكر العلماء والباحثين، لذا نعرض أهم ما توصلوا اليه هذا العام.

الكيماوى ليس ضروريا فى هذه الحالات
كشفت دراسة أمريكية أن نحو 70% من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة وغير المعرضات لخطر عودة المرض يمكنهن تجنب العلاج الكيماوي بعد إزالة الورم.

وقال الطبيب لاري نورتون، أستاذ سرطان الثدي في مركز ميموريال سلوان كيترينغ للسرطان في نيويورك، الذي شارك في تنظيم الدراسة الممولة من الحكومة: "هذه نتيجة مهمة"، و"إن نحو مائة ألف سيدة في الولايات المتحدة وحدها لن يحتجن للعلاج الكيميائي".

ويعتقد أن المرأة تواجه خطر عودة المرض استنادا إلى مقياس جيني، فاللائي يسجلن ما بين 0 - 10 درجات على هذا المقياس لا يعالجن بالكيمماوي بعد إزالة الورم ويتلقين العلاج الهرموني بدلا منه، أما من يسجلن ما بين 26 - 100 فيتلقين العلاجين الكيماوي والهرموني معا.

العلاج الإشعاعى لايعالج سرطان الثدى
العلاج الإشعاعي يعتبره الأطباء المنقذ لمريضات سرطان الثدي، حيث وجدت دراسة علمية بالجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية بأمريكا، أن هذا العلاج يصيب النساء بأنواع أخرى من السرطان ولا يعالج سرطان الثدي.

وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل الوراثية قد تسهم بشكل كبير في زيادة سرطان الثدي بسبب العلاج الإشعاعي، وأن قلة مستويات جينات البروتين القامعة للورم، أو PTEN، التي يطلق عليها الفوسفاتاز والتونسين، في أنسجة الثدي التي تسمى بالستروما، هي السبب وراء نمو المرض، عندما يتعرض للإشعاع.

وجزيء EGFR، الذى يحد من الخطر بشكل كبير، لذا يقترح الباحثون استخدام مستويات الجينات القامعة للورم كمؤشر حيوي يساعد على التنبؤ بنوع سرطان الثدي، ومن ثم تحديد النوع الأكثر عرضة للعلاج الإشعاعي.

وأكد مايكل سي أوستروفسكي، الأستاذ في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة، أنه لا بد من إجراء مسح متعدد الجوانب على الورم، ما يساعد في تحديد نوع السرطان، ومدى استجابته للعلاج الإشعاعي، بجانب العلاج الكيميائي والعلاجات الأخرى.

ومع إجراء المزيد من الأبحاث، خلص الباحثون إلى أن جرعة واحدة من الإشعاع، كافية للنمو غير الطبيعي لنوع معين من الورم في الثدي يسمى فرط التنسج الخلفي الثديي، لذلك قد يكون التعرض للعلاج الإشعاعي هو السبب في تغيرات الخلايا وانتشارها، كما يزيد كذلك من خطر الإصابة بالسرطان.

ريجيم فعال
كشفت دراسة أمريكية إلى أن المصابات بسرطان الثدي قد تكون لديهن فرصة أفضل للشفاء؛ إذا اتبعن حمية غذائية منخفضة الدهون وغنية بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 19541 مشاركة في مبادرة صحة المرأة تم اختيارهن عشوائيا؛ للمشاركة في تجربة غذائية تركز على الحد من تناول الدهون إلى 20 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية.

كما فحص الباحثون في المقابل، بيانات 29294 امرأة، في دراسة لم تتضمن تغييرا في حمية السيدات، وتابع الباحثون نصف النساء لمدة لا تقل عن 8 سنوات ونصف السنة، وخلال تلك الفترة تم تشخيص إصابة 1764 منهن بسرطان الثدي.

وبعد عقد من التشخيص ظلت 82 بالمائة من مريضات سرطان الثدي ممن اتبعن الحمية منخفضة الدهون وأكثروا من تناول الفاكهة والخضراوات على قيد الحياة مقارنة بنسبة 78 بالمائة من المجموعة الضابطة.

وبالنسبة للسيدات اللاتي اتبعن الحمية المنخفضة الدهون وأصبن بسرطان الثدي، مثَّل ذلك انخفاضا في احتمالات الوفاة بنسبة 22 بالمائة خلال فترة الدراسة، حتى رغم أنهن لم ينجحن في تخفيف استهلاك الدهون بالقدر، الذي أوصت به الدراسة، وأن من اتبعن حمية منخفضة الدهون قلت لديهن احتمالات الإصابة بأورام بعينها يصعب علاجها.

ترشيحاتنا

مدافع منتخب مصر يهاجم كوبر ويقارن أداءه بـ خافيير أجيري: يشجع على اللعب للأمام

الكهرباء: الانتهاء من إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة في 2029..فيديو

كارتيرون: عودة المصابين مصدر قوة قبل مواجهة وفاق سطيف

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو

والدة هبة مجدي في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

رأت الجنة والملائكة وأشخاصا بأصابع بيضاء.. الحياة بعد الموت تروي تفاصيلها امرأة خارقة

تنقل بدون جواز سفر.. تطبيق نظام التعرف على الوجه في المطارات

منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند.. فيديو وصور

الكناني يكشف التفاصيل الكاملة للمنطقة الصناعية الروسية بمصر.. فيديو

منتخب مصر الأقوى هجوميًا وثاني دفاع بتصفيات أمم أفريقيا.. بالأرقام

حكم الاقتراض بالربا لشراء سيارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟