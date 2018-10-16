هالة عنبة: مقرر ريادة الأعمال سوف يفتح آفاقا جديدة للطلاب

قالت الدكتورة هالة عنبة أستاذ التسويق بكلية تجارة جامعة القاهرة ، والحاصلة على المركز الأول فى مسابقة تأليف مقرر ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، أنها علمت بالمسابقة عن طريق إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة عن المسابقة عبر الموقع الرسمى للجامعة.



وأضافت هالة فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن تدريس مثل هذه المقررات فى الجامعة سيكون شيء إيجابى و فى صالح الطلاب و لن يعتبر عبئا إضافيا عليهم.



وأشارت هالة إلى أن مقرر ريادة الأعمال الجديد سوف يفتح آفاق جديدة للطلاب الراغبين فى تأسيس مشروعهم الخاص بعد التخرج بعيدًا عن الوظائف الحكوميّة و غير مقتصر فقط على طلاب كلية التجارة فهو لطلاب الجامعة ككل.



واختتمت الدكتورة هالة حديثها بأنها سعيدة للغاية بالفوز بالجائزة و أنها تمنت الفوز منذ اللحظة الأولى خصوصًا أنها بذلت فى هذا الكتاب مجهود كبير وصنعته بإخلاص شديد.



يذكر أن جامعة القاهرة طرحت مسابقة بين أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان مرة واحدة ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.