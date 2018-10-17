نقيب الفلاحين بالقليوبية: الدولة تتحمل مسئولية أزمة بذور الطماطم 023

أكد الحاج أحمد فراج عبد الجليل، نقيب عام الفلاحين بالقليوبية، ضرورة فحص التقاوي الزراعية التي يجري استيرادها من الخارج، بواسطة المتخصصين في مركز البحوث الزراعية، المنوط به صحة سلامتها وإنتاجها، وذلك قبل تداولها في السوق وزراعتها.





وحمَّل نقيب الفلاحين بالقليوبية، الدولة، مسئولية أزمة بذور الطماطم المصابة بالفيروس، المعروفة بـ"023" وتسببها فى تكبد الفلاح خسائر كبيرة، فضلا عن إهدار حقوقهم قائلا: "الفلاح يحتاج لمن يعوض عن تلك الخسائر"





وأشار فراج فى تصريح لـ"صدى البلد " إلى ضرورة العمل بنظام الزراعة التعاقدية عن طريق إعلان الدولة سعر المحاصيل الاستراتيجية التى يزرعها الفلاح قبل البدء فى زراعتها، من خلال المديريات الزراعية أو وسائل الاعلام وذلك حفاظا على حقوقه، بقوله: "الفلاح يزرع ويتعب وفى الآخر يلاقى سعر غير مُجدٍ، مقارنة بما يتم إنفاقه".





وحول ملف الأسمدة الزراعية قال إنه لا توجد اى مشاكل فى صرف الأسمدة الزراعية للفلاحين فالكل يصرف الحصة الخاصة ببطاقته الزراعية سواء يوريا أو نترات.



