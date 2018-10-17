اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في أحداث مسجد الفتح

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، للمرافعات في إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.



