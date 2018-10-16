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خالد أبو بكر: السيسي أول رئيس يلقي خطابا أمام الفيدرالية الروسي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي خالد أبوبكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أول رئيس أجنبي يلقي خطابا أمام مجلس الفيدرالية الروسي، ويعد تقليد يتبع لأول مرة لرئيس أجنبي.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ، إلى أن كلمة الرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسية كتبت بعناية كبيرة، وستؤرخ، موجهًا رسالة إلى المصريين، "انظروا حولكم لتعرفوا حجمكم".

ولفت إلى أن مصر تحقق إنجازات ضخمة على مستوى كافة المجالات، مؤكدا أن نزاهة الرئيس السيسي في حكم مصر جزء كبير من مصداقيته لدى المجتمع الدولي.

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