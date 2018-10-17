حزب مستقبل وطن بالفيوم ينظم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم اليوم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم , وذلك بقاعة المؤتمرات بنادى قارون الرياضى بمدينة الفيوم .





يحضر الاحتفالية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس عبدالقادر الجارحى الأمين العام للمحافظة والأمناء المساعدين وأمناء اللجان النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام .





كما يحضر اللواء تيسير الطوبجي قائد معركة ابو عش واللواء حمدي الشوربجي قائد معركة لسان بورتوفيق.





أعلن عبد الحكيم اللواج أمين امانة أعلام المحافظة بحزب مستقبل وطن بالفيوم بأنه يتم يتم تكريم أبطال أكتوبر من المجندين والمحاربين القدامى , وكذلك أسر الشهداء من أبناء محافظة الفيوم .