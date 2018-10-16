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فن

صدى البلد يهنئ المذيعة لميس الشافعي والمخرج حازم عمر بالزفاف السعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
محمد نبيـل
فى ليلة من ألف ليلة وليلة، أقيم بدار المدرعات حفل زفاف المذيعة لميس الشافعى على المخرج الشاب الوسيم حازم عمر وسط حضور نخبة من صفوة المجتمع وأسرتى العروسين.

كان فى مقدمة الحضور الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر خال العريس والمذيعة الكبيرة إيناس جوهر والمخرج القدير مجدى أبوعميرة والدكتور إسماعيل عثمان ورائد التعليم نجوى جمعة وشاهيناز شحاتة وعدد من قيادات القوات المسلحة ورجال الإعلام والتربية والتعليم.

كان فى استقبال الحضور والد العروس محمد الشافعى والسيدة الفاضلة زوجته.

صدى البلد يتقدم بأخلص التهانى للعروسين بالزفاف السعيد، متمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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