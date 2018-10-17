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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة عصابة دولية لاتجارها في المخدرات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام س. ف. لبناني الجنسية، وع. ا. لبنانى الجنسية، وم. ع. لبنانى الجنسية، وط. م. مغربى الجنسية، وع. ط. مغربى الجنسية، وع. ف. مغربى الجنسية، وه. ا. مغربي الجنسية، وا. ا. مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

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اليوم.. نظر محاكمة عصابة دولية لاتجارها في المخدرات

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