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سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الإعلامى سيد على تفاصيل كارثية فى حادثة وفاة طبيبة تدعى سارة أبو بكر داخل مستشفى المطرية، وقال إن مكتب الصحة بالمطرية رفض استخراج شهادة الوفاة الطبية رغم حصول أسرة الطبية على تصريح دفن من النيابة.

وأضاف سيد على خلال تقديمه برنامج « حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الدكتورة المسئولة عن استخراج شهادات الوفاة رفضت إعطاء شقيق الطبيبة شهادة وطلبت منه استرجاع الجثة بعد دفنها فى مقابر عائلتها ببنى مزار بالمنيا لإصدار شهادة لها من المطرية.

وقال سيد على فى انفعال شديد «أنا مش عارف أقول أي كلمة تعبر عما بداخلى .. يعنى الدكتورة ماتت وبعد تصريح النيابة انتى عايزه تستخرج الجثة».

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