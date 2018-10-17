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أجندة الحوادث.. الجنايات تواصل محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد.. ونظر محاكمة عامل بالمقابر وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة - محمد زهير
  • الجنايات تواصل محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد
  • الجنايات تستمع للمرافعات في قضية "أحداث مسجد الفتح"
  • نظر محاكمة عصابة دولية لاتجارهم في المخدرات
  • نظر محاكمة عامل بالمقابر وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة

تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، للمرافعات في إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام س. ف. لبناني الجنسية، وع. ا. لبنانى الجنسية، وم. ع. لبنانى الجنسية، وط. م. مغربى الجنسية، وع. ط. مغربى الجنسية، وع. ف. مغربى الجنسية، وه. ا. مغربي الجنسية، وا. ا. مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، محاكمة 3 متهمين فى قتل طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، هانى ربيع، وصلاح الشربين، وسكرتارية عامر على، ومدحت عبد الرشيد. 

اتهمت النيابة العامة "شيماء. م"، وزوجها "ممتاز. ع"، عامل بالمقابر، بأن قام الزوج بضرب المجني عليها، الطفلة "غزل.أ"، عمدًا غير قاصد قتلها، ولكنه أفضى إلى موتها، وكان ذلك على إثر بكائها، فأحدث لها إصابة بالوجه، وبأماكن متفرقة بالجسم، فأودت بحياته فى الحال، وتم ضبطه وبحيازته حشيش، وترامادول بقصد التعاطى.

أما المتهمة فحال كونها والدة الطفلة المجنى عليها أهملت فى رعايتها وتركها للمتهم "الزوج"، دون إرضاعها، مما ترتب على ذلك تعريض حياتها للخطر، كما ساعدت المتهم فى إخفاء جثمان الطفلة، حتى لا يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها.

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