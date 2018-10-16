محمد ضياء: مؤتمر طب أسنان عين شمس يستهدف تقدم تصنيف الجامعة عالميا

قال الدكتور محمد ضياء، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إن مؤتمر الدولي لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس هذا العام يضم 34 متحدثا دوليا و 195 طبيبا من المصريين والعرب، مشيرا إلى أن المؤتمر يأمل في أن ينعكس نتائجه لخدمة قطاع طب الأسنان في مصر.



وأضاف ضياء، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر طب مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدولي الثالث، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه لم يبخل أي فرد في أي جهد، من أجل إنجاح هذا المؤتمر، والخروج بصورة مشرفة تليق بمصر.



وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، أن المؤتمر من خلال فعالياته، والورش التي سيتم عقدها طوال أيام المؤتمر، يستهدف تقدم تصنيف جامعة عين شمس على المستوى العالمي.

