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أخبار العالم

الشعب السعودى يحتفل بقرار الملك بإعادة صرف العلاوة السنوية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
منار نور
احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقرار العاهل السعودى الذى أصدره مساء اليوم، بإعادة صرف العلاوة السنوية للموظفين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى السعودية هاشتاجا بعنوان #العلاوة_السنوية حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "ستظل #السعودية_العظمى دائمًا وأبدًا..بلاد الرخاء، والخير، والنماء، رغم كيد الكائدين، وحقد الحاقدين،لأنها قبلة المُسلمين، ومهبط الوحي، وأرض الحرمين الشريفين، وفّق الله قيادتنا لما يُحب ويرضى، وسدّد رأيهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. #العلاوه_السنويه".

وغرد آخر "#العلاوه_السنويه دام عزك يا وطن ، شكرًا يابو فهد ".

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