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اقتصاد

تراجع إيرادات فوائد قروض الخزانة العامة بالموازنة لـ40.8 مليار جنيه في 11 شهرا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
انخفضت حصيلة الإيرادات المحصلة علي فوائد القروض الخارجية والمعاد إقراضها من الخزانة العامة خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2017/2018 الماضي لـ40.8 مليار جنيه مقارنة بـ 57.2 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 16.4 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الفوائد المحصلة ضمن الإيرادات الأخري خلال الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي بلغت 2.23 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار في الفترة من يوليو حتي مايو من العام 2017/2016 قبل الماضي.

وانخفضت حصيلة عوائد الملكية إلي 48.84 مليار جنيه مقابل 69.951 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي قبل الماضي.

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