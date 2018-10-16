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تقرير شامل عن آخر تطورات حملة 100 مليون صحة.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج « أخر النهار» المذاع على قناة النهار تقرير فيديو من داخل المستشفيات التى تقوم بمسح فيروس سي، وقال أحد المواطنين إن «الحملة مفيدة لجميع المصريين والكشف يتم بدون مقابل، لو حد هيعمل التحاليل دى بره هيدفع اكتر من 1000 جنيه والناس فرحانة».

وأضاف مواطن آخر خلال التقرير أن الفحص يتم فى أقل من 5 دقائق، وأوضحت سيدة فى التقرير أنها جاءت هى وأسرتها للاطمئنان على نفسها.

وفى نفس السياق قال معتز الدمرداش إن وزارة الصحة أعلنت استقبال 3 ملايين مواطن من 9 محافظات فى المرحلة الأولى لـ حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.

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