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أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:11 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عمليات التفتيش مازالت مستمرة في القنصلية السعودية بإسطنبول من جانب المحققين الأتراك، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمحيط منزل القنصل السعودي بتركيا قبل بدء عملية تفتيشه.

وأضاف «موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن جهات إعلامية سربت معلومات غير مؤكدة، مشيرا إلى أن ما يحدث في القنصلية السعودية في تركيا يذكرنا بما حدث في العراق في عهد صدام حسين.

وأوضح «موسى» أن فريق المفتشين التركي أخذ عينات من القنصلية السعودية لا أحد يعلم السبب، واستخدام أجهزة وتقنيات حديثة أثناء الكشف للبحث عن مواد سامة داخل القنصلية.

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