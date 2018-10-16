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تعليم

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان تتصدى لمخاطر الزواج المبكر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان اجتماعًا اليوم لبحث خطة العمل خلال الفصل الدراسى الأول والتى تتضمن تنظيم العديد من الندوات وورش العمل فى مختلف القضايا التي تهم المرأة والفتاة الأسوانية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وإشراف الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعقد الاجتماع بحضور الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة نصر مدرس الصحافة بالجامعة وعضو الوحدة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد أحمد سيد المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأن الوحدة سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة خطة عمل متكاملة للتوعية الاجتماعية بمخاطر الزواج المبكر وبعض القضايا والموروثات السلبية التى تتعلق بالمرأة فى العديد من قرى ونجوع أسوان وذلك بالتعاون مع الأجهزة والقيادات التنفيذية والشعبية المختلفة بأسوان .

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعة من الورش والندوات ، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المطويات التى توضح هدف الوحدة ودورها المجتمعي والبيئى حيث تستهدف الوحدة طلاب الجامعة بشكل خاص والمجتمع الأسوانى بشكل عام .

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