المالية: تراجع التعويضات والغرامات لـ 682 مليون جنيه العام المالي الماضي

انخفضت حصيلة الإيرادات عن التعويضات والغرامات المحصلة لحساب الخزانة العامة لـ 682 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له بتراجع بلغ 1.02 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان حصيلة الإيرادات المتنوعة بما في ذلك الإيرادات الجارية والرأسمالية، ارتفعت إلي 39.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه بنفس المدة من العام السابق له .



