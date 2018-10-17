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اقتصاد

المالية: تراجع التعويضات والغرامات لـ 682 مليون جنيه العام المالي الماضي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
انخفضت حصيلة الإيرادات عن التعويضات والغرامات المحصلة لحساب الخزانة العامة لـ 682 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له بتراجع بلغ 1.02 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان حصيلة الإيرادات المتنوعة بما في ذلك الإيرادات الجارية والرأسمالية، ارتفعت إلي 39.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الماضي مقارنة بـ 15.7 مليار جنيه بنفس المدة من العام السابق له .

وسجلت ايرادات التحويلات الاختيارية نحو 446 مليون جنيه في الـ11 شهرا الأولي من العام المالي الماضي مقابل 673 مليونا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

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