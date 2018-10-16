ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل فى جريمة تهريب مخدرات بمطار القاهرة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:26 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
عمرو خليفة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنين لاتهامه بمحاولة تهريب المواد المخدرة بمطار القاهرة.

وكانت قد أحالت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح القضية رقم 3383 لسنة 2017 جنايات النزهة، المتهم فيها أ. م. إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الترامادول ومحاولة تهريبه خارج مصر وتم القبض عليه بمطار القاهرة متلبسا.

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

البرازيل تعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

الكشف عن اتفاقية جديدة تنقل العلاقات المصرية الروسية إلى أعلى مستوى

خطأ كارثي من الاذاعة الداخلية للاستاد في مباراة أستراليا والكويت.. فيديو

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

طريقة تحضير الهريسة الدمياطي في المنزل بأقل التكلفة

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

سياسي روسي: العلاقات مع مصر ترتقي إلى درجة تحالف.. فيديو

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية
تقرير شامل عن آخر تطورات حملة 100 مليون صحة.. فيديو
أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟