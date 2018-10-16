المشدد 3 سنوات لعامل فى جريمة تهريب مخدرات بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنين لاتهامه بمحاولة تهريب المواد المخدرة بمطار القاهرة.



وكانت قد أحالت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح القضية رقم 3383 لسنة 2017 جنايات النزهة، المتهم فيها أ. م. إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الترامادول ومحاولة تهريبه خارج مصر وتم القبض عليه بمطار القاهرة متلبسا.



