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تعليم

وزير التعليم العالي: طب أسنان عين شمس بيتي وهرجعله تاني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه سعيد لوجوده وسط أسرته كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مؤكدا: " طب أسنان عين شمس بيتي وهرجعلها تاني في يوم من الأيام".

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدولي الثالث، أن المؤتمر الحالي أفضل من المؤتمر الأول والثاني للكلية، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس حريصة دائما على الاستفادة من التجارب السابقة والإضافة عليها والتطوير.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الميزة في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، هي منح الشباب الفرصة، والاعتماد عليهم، ويقتصر دول الأستاذة بالكلية على المتابعة، مؤكدا أن الشباب يحققون نجاحا كبيرا إذا تم الاعتماد عليهم، وتحميلهم المسؤولية.

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