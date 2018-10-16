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خالد أبو بكر: نزاهة السيسي جزء من مصداقيته أمام المجتمع الدولى

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامى خالد أبو بكر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي، بمثابة حدث وتكريم كبير من قبل الروس لشعب مصر ورئيسها.

وردد أبو بكر خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة ": " نزاهة الرئيس السيسى فى حكم مصر جزء كبير من مصداقيته أمام المجتمع الدولي"؛ موضحا أم وكالات الأنباء العالمية غطت هذا الحدث الذى يعد تقليدًا جديدًا للفيدرالية الروسية.

وأوضح أن العلاقات الروسية المصرية واللجان المشتركة تساهم فى فتح آفاق جديد للعمل بين البلدين، مشيدًا بدور السفراء ودور الخارجية وما بذلوه لوصول مصر إلى هذه المرحلة.

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