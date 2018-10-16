موسى: تفتيش القنصلية السعودية بتركيا ذكرني بما حدث للعراق قبل الغزو الأمريكي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة سربت معلومات إلى قناة سي إن إن بشأن وجود أدلة على تورط السعودية، وثبت كذبها.



وأضاف «موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن فريق التحقيق فتش جميع أركان القنصلية السعودية في إسطنبول بأجهزة، متطورة، متابعا: «تفتيش القنصلية السعودية ذكرني بتفتيش العراق قبل الغزو الأمريكي».



وأشار إلى أن أردوغان صرح باحتمال وجود مواد سامة في القنصلية السعودية بتركيا، معلقًا المواد السامة التي يقصدها أردوغان تستخدم في مقاومة الحشرات بحديقة القنصلية، عبارة عن بودرة صراصير.