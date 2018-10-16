300 مدرب يشاركون في دورة المدربين بالإسكندرية غدا تحت إشراف الاتحاد الدولي لليد

أكد عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أن ٣٠٠ مدرب سيشاركون في دورة المدربين التي تنطلق غدا الأربعاء في نادي سبورتنج بالإسكندرية بالتنسيق بين الاتحادين المصري والعربي وتحت إشراف الاتحاد الدولي.



وقال عبدالوهاب الذي تم تكليفه بمنصب المنسق العام للدورة، إن الدارس سيحصل على ثلاث شهادات معتمدة من الاتحاد المصري والعربي والدولي، مؤكدا أن الاتحاد المصري والعربي يوليان اهتماما كبيرا بدورة المدربين، حيث وصل إلى الإسكندرية عبدالله العليان الأمين العام للاتحاد العربي، وناصر السقا مدير الاتحاد العربي لمتابعة الدورة التدريبية التي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.



وأضاف عبدالوهاب أن الدورة التدريبية يحاضر بها كبار المحاضرين المتخصصين وهم: عفت رشاد وقدري مرسي وسيد سليمان وسامي محمد علي وإبراهيم الغريب وشريف علي طه ومحمود العدل وطارق محروس وتامر فكري.



وتعتبر الدراسة في هذه الدورة إجبارية للمدربين المصريين الذين حان وقت ترقيتهم لدرجة متقدمة، وإختيارية لمن لم يحن وقت ترقيته، أو للمدربين الأجانب، ومن سيغيب عن الحضور سيتم سحب كارنيه التدريب الخاص به لنهاية الموسم.



وتشهد الدورة عددا من الأنشطة الهامة للمدربين، بالإضافة إلى ندوة طبية يلقيها محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ومعه 8 أطباء آخرين، تتضمن التوعية الطبية للمدربين، ودورة لقواعد التحكيم يلقيها تامر فكري رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، ومن يجتاز الاختبار في ختام الدورة سيحصل على رخصة للتدريب في أي دولة بالعالم.

