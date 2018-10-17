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حوادث

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:02 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس، فتاة ليل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معها، لاتهامها بمحاولة إدخال كمية من الحشيش داخل علبة جبنة لعشيقها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بديوان القسم.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تفتيش ضباط قسم شرطة حلوان مأكولات خاصة بزيارة المدعوة ش. ع. 23 سنة، والمراقبة على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2017 تسهيل دعارة إمبابة جيزة، عثر بحوزتها على كمية من الحشيش وزنت 200 جرام مخبأة داخل علبة جبنة ومبلغ 1500 جنيه وتم القبض عليها.

بمواجهتها أمام العقيد بدوي هاشم، مأمور قسم حلوان، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها حجز القسم للمتهم إ. ع. المحبوس بديوان القسم علي ذمة القضية رقم 3912 لسنة 2015 سلاح أبيض، للإتجار فيها داخل الحجز.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27698 لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بقرارها السابق.

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