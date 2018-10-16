المرصد السوري: تركيا على علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن روسيا تريد أن تعمل مع تركيا على تطبيق الاتفاق الروسي التركي، موضحا أنه كان هناك قصف متبادل في المنطقة منزوعة السلاح بين مجموعات جهادية والقوات التابعة للنظام السوري.



وأضاف عبد الرحمن، خلال مداخلته مع الإعلامي، وائل العنسي، عبر الفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أنه إلى الأن المرحلة الثانية من اتفاق "بوتين-أردوغان" لم تطبق حتى الأن والمجموعات الجهادية لم تنسحبوا 70% من المنطقة منزوعة السلاح تحت سيطرة المجموعات المسلحة، لافتًا إلى أن تركيا تعلم مدى علاقتها بالجماعات الجهادية.



وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أننا شاهدنا البيان الغير مبهم الصادر عن هيئة تحرير الشام الذي لم يقل بانه موافق على الاتفاق الروسي التركي، ولم يؤكد رفضه هذا الاتفاق، موضحًا أن تركيا على علاقة وطيدة بالجماعات الإرهابية الموجودة بإدلب.

