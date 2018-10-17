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برلمان

أبو حامد: أحداث 25 يناير أجلت صدور قانون التضامن الجديد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
أحمد أيمن
استعرض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، مقترحاته بشأن مشروع قانون التضامن الجديد المزمع إنهائه 2019، مقترحا وضع شروط محددة واجراءات حاسمة بالقانون الجديد تضمن وصول الدعم لمستحقيه وردع غير المستحقين.

وطالب أبو حامد في تصريحات لـ"صدى البلد"، بألا تقتصر برامج التضامن الاجتماعي على الأموال فقط بل يشمل التدريب المهني للأسر الأكثر احتياجا وتوفير قروض ميسرة لهم، فضلا عن إتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لنقلهم من حالة العوز إلى الانتاج.

واختتم وكيل لجنة التضامن توصياته بالتأكيد على ضرورة التركيز خلال برامج الدعم على الأسر وليس الأفراد كما هو متبع بدول الخارج، وذلك حتى تتمكن الدولة من تنظيم الأسر المصرية وتوجيهها لتنفيذ استراتيجة الدولة مع منح حوافز ومكافآت للأسر الملتزمة.

ونوه النائب إلى أن فكرة القانون ترجع إلى عام 2010 حيث وعدت الحكومة بإصدار قانون جديد للتضامن الجديد إلا أن أحداث 25 يناير وما تبعها من تغيرات أجلت خروج القانون للنور.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من قانون التضامن الاجتماعي الجديد فى عام 2019، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون متحدى الإعاقة، بالإضافة إلى عمل صناديق للاغاثة بالمحافظات الحدودية.

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