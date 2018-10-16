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مبعوث بوتين للشرق الأوسط: نستفيد من نصائح السيسي لحل قضايا المنطقة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بوتين
حسام الحارتي
أكد ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، ومبعوث بوتين للشرق الأوسط، أن هناك تعاونا مصريا روسيا من أجل إنهاء الأزمات التي تتعرض له الدول في المنطقة.

وأضاف "بوجدانوف"، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج رأي عام المذاع عبر فضائية "ten"، أن "مصر تلعب دورا هاما للغاية في إنهاء تلك الأزمات التي تمر بها ليبيا، فلسطين، العراق، سوريا، اليمن".

وأوضح أن القمة المصرية الروسية لها مكانة خاصة، إضافة إلى الاستفادة من نصائح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمات في كثير من القضايا.

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