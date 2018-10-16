أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح باحتمال وجود مواد سامة في القنصلية السعودية بتركيا، موضحا أن المواد السامة التي يقصدها أردوغان تستخدم في مقاومة الحشرات بحديقة القنصلية، عبارة عن «بودرة صراصير وفئران».



وأضاف «موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس التركي أردوغان أعطى أوامر بحبس أكثر من 180 صحفيا.



ووصف «موسى» أردوغان بـ «سجان الصحفيين»، مشيرا إلى أنه لا يرى أي تعليق أو تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية حول أفعال أردوغان وتكبيله للصحافة التركية.

