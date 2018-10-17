حبس جعلوص لإتجاره في الإستروكس بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الإستروكس.





البداية بورود معلومات سرية للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام "م. س."، 29 سنة، عاطل، وشهرته "جعلوص"، بترويج مخدر "الإستروكس"، وبعمل التحريات دلت على صحة الواقعة وتبين أنه سبق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا مخدرات آخرهم 3395 لسنة 2017 حلوان مخدرات.





بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من ضبطه حال اختبائه بمنطقة سكنية، و بتفتيشه عثر بحوزته على 250 جرام من مخدر "الإستروكس"، ومبلغ مالى 300 جنيه، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار.



