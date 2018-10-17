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برلمان

برلمانية تطالب برفع معاشات التضامن الاجتماعي بالقانون الجديد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
معاشات
معاشات
أحمد أيمن
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي مشروعات قوانين من الحكومة بشأن التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللجنة ستسعى إلى الاجتماع بوزيرة التضامن خلال دور الانعقاد الحالي لبحث مسودة القانون وعرض مقترحات القانون عليه.

وطالبت هجرس في تصريحات خاصة، بضرورة رفع قيمة المعاشات التضامنية الحالية بالقانون الجديد، فضلا عن زيادة الدعم النقدي المقدم ببرامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومستورة، بجانب التوسع في تدشين المزيد من البرامج وتحديد ميزانية لها بالقانون الجديد.

ودعت النائبة وزيرة التضامن إلى وضع قانون شامل يضم جميع طوائف المجتمع التي بحاجة إلى رعاية ودعم من الدولة كالفقراء ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة بحيث يكون مظلة اجتماعية شاملة لجميع هذه الفئات.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من قانون التضامن الاجتماعي الجديد فى عام 2019، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون متحدى الإعاقة، بالإضافة إلى عمل صناديق للاغاثة بالمحافظات الحدودية.

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