برلمانية تطالب برفع معاشات التضامن الاجتماعي بالقانون الجديد

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي مشروعات قوانين من الحكومة بشأن التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللجنة ستسعى إلى الاجتماع بوزيرة التضامن خلال دور الانعقاد الحالي لبحث مسودة القانون وعرض مقترحات القانون عليه.





وطالبت هجرس في تصريحات خاصة، بضرورة رفع قيمة المعاشات التضامنية الحالية بالقانون الجديد، فضلا عن زيادة الدعم النقدي المقدم ببرامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومستورة، بجانب التوسع في تدشين المزيد من البرامج وتحديد ميزانية لها بالقانون الجديد.





ودعت النائبة وزيرة التضامن إلى وضع قانون شامل يضم جميع طوائف المجتمع التي بحاجة إلى رعاية ودعم من الدولة كالفقراء ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة بحيث يكون مظلة اجتماعية شاملة لجميع هذه الفئات.



