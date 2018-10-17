استعدادات متواصلة بأسوان للاحتفال بـ تعامد الشمس بمعبدي رمسيس الثاني.. ومرور 50 عاما على نقلهما.. ووزراء وشخصيات عامة يشهدون الظاهرة.. فيديو وصور

استعدادات متواصلة بأسوان للاحتفال بتعامد الشمس في 22 أكتوبر القادم

وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام

أساليب حديثة في الترويج للمناطق السياحية بمصر

احتفال العام الحالي يتزامن مع مرور 50 عامًا على نقل معبدي أبو سمبل

وزراء وشخصيات عامة يشهدون ظاهرة التعامد





استعدادات متواصلة تقوم بها كافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان والوزارات والجهات المختلفة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبديه بمدينة أبو سمبل السياحية فى 22 أكتوبر القادم وهو الاحتفال الذى يتزامن مع مرور 50 عامًا على مشروع إنقاذ معبدى رمسيس وذلك تحت رعاية وزارة الآثار، وقد تزينت مدينة أبو سمبل بثوب الجمال لاستقبال الأفواج والوفود من الزائرين لمشاهدة ظاهرة التعامد.





وفى سبيل هذه الاستعدادات قام في أكتوبر الحالى وزير الآثار الدكتور خالد العنانى يرافقه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بزيارة لمحافظة أسوان للإستعداد لهذه الإحتفالات وأيضًا الإطمئنان والتأكد من إستعدادات المواقع السياحية والأثرية لاستقبال الموسم السياحى الجديد .





وكانت قد أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها لأسوان على أن الوزارة تعتمد على أساليب حديثة فى الترويج للمناطق السياحية بمصر على مستوى دول العالم حيث أنه يتم الإستعداد لنقل إحتفالية التعامد بمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية بشكل مختلف هذا العام بالتزامن مع مرور 50 عامًا على نقله حيث أنه سيتم الإعتماد على المنصات الرقمية والترويج الديجتال فى نقل الاحتفالية للوصول إلى أكبر قطاع من السائحين بالعالم ، كما سيتم التنسيق مع وزارة الآثار والطيران لتسهيل وزيادة رحلات الطيران لمشاهدة الاحتفالية لاستقبال أكبر عدد من الزائرين .





بينما أشاد وزير الآثار الدكتور خالد العنانى بأعمال التطوير التى شهدها بجزيرة ألفنتين الأثرية وسط نهر النيل بأسوان، والجهود المبذولة من العاملين بالمنطقة من أثريين وفنيين وآمن وحراسه وغيرهم ، كما أشاد خالد العنانى بجهود جميع العاملين في منطقة معبد فيلة والمسلة ، معربًا عن إعجابه المنظر الحضارى الذي ظهرت به المناطق الأثرية بأسوان بما فى ذلك العلاقات العامه والمبنى الإدارى بالكامل وذلك نتيجة التوجيه والإدارة الحكيمة في الإدارة المركزية والقطاع والأمانة العامة.





فيما أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة ميدانية بطريق الخزان/ المطار بطول 10 كم حيث قرر وضع خطة لتطوير هذا الطريق الحيوى وذلك فى إطار استعدادات المدينة للموسم السياحى والاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبوسمبل والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى لواجهة المدينة .





جدير بالذكر بأن تعامد الشمس هذا العام يتزامن مع مرور 50 سنة على إنقاذ آثار أبو سمبل من الغرق فى مياه النيل بعد بناء السد العالى وتجمع المياه خلفه عام 1964 ، وعليه استعدت المنطقة الأثرية بالكامل لاستقبال زوار المعبد خلال مهرجان تعامد الشمس، حيث أنه تم رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتجهيز الممر من مدخل المعبد وحتى ساحة المعبد، وكذلك رفع الأتربة والرمال عن التماثيل الأثرية لرمسيس الثانى بواجهة المعبد، ورفع كفاءة الإضاءة ومداخل ومخارج المعبد، وتزويد المعبد بعربات "جولف" لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من البوابة إلى داخل المعبد.





ومن المقرر أن يشهد فعاليات تعامد الشمس وزراء السياحة والآثار والثقافة ومحافظ أسوان ، فضلًا عن الوفود الزائرة لمدينة أبو سمبل والمشاركة فى فعاليات الاحتفال.





وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وأن هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التى خلدها المصري القديم فى هذه البقعة الخالدة من العالم .



