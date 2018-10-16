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منوعات

تعرف على أحدث محمول يطرح بمصر بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة شاومي العالمية عن اعتزامها طرح جهاز محمول جديد بمصر بأحدث مواصفات الذكاء الاصطناعى.

ويأتي المحمول الجديد بمعالج بيانات Qualcomm® SnapdragonTM 636 SoC (بقدرة تصل إلى 1.8 جيجا هرتز)، ومعالج Qualcomm® ثماني النواة ببنية هندسية KryoTM 260 cores ووحدة معالجة رسوم Qualcomm® AdrenoTM 509.

وجاء المحمول الجديد والذى يحمل اسم هاتف Redmi Note 6 Pro بقدرة على التعرف على المشاهد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع خاصية dynamic bokeh.

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