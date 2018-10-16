تعرف على أحدث محمول يطرح بمصر بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة شاومي العالمية عن اعتزامها طرح جهاز محمول جديد بمصر بأحدث مواصفات الذكاء الاصطناعى.



ويأتي المحمول الجديد بمعالج بيانات Qualcomm® SnapdragonTM 636 SoC (بقدرة تصل إلى 1.8 جيجا هرتز)، ومعالج Qualcomm® ثماني النواة ببنية هندسية KryoTM 260 cores ووحدة معالجة رسوم Qualcomm® AdrenoTM 509.



وجاء المحمول الجديد والذى يحمل اسم هاتف Redmi Note 6 Pro بقدرة على التعرف على المشاهد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع خاصية dynamic bokeh.

