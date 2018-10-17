الكومي: إقرار مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة قريبا

استعرض النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أنه سيركز على الجانب الاجتماعي وسيسعى إلى إقرار مشروع قانونه بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، لافتا إلى أنه تقدم به خلال دور الانعقاد الماضي لكنه لم يناقش نظرا لضيق الوقت وغياب النواب.





وأوضح الكومي في تصريحات خاصة، أن مشروع القانون يهدف إلى منح المزيد من الصلاحيات للقومي للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا مستقلا وقراراته ملزمة واجبة النفاذ وليست استشارية، مع تلافي كافة العيوب والأخطاء التي كانت تحول دون تنفيذ قرارات المجلس في السابق، فضلا عن وضع المزيد من الضمانات لتحقيق حماية اجتماعية للأم والطفل.



