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اقتصاد

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: 245 مليون دولار لتمويل 10 مشروعات بقطاع الصحة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
أكدت الدكتورة سحر نصر،  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة وجهت 245 مليون دولار من محفظتها التمويلية لتنفيذ 10 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية بغرض زيادة فرص حصول الفئات الأولى بالرعاية علي المزيد من الخدمات الصحية المتكاملة علي مستوى المجتمع المحلي.

وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة "صدى البلد" علي نسخة منه أنه من بين تلك المشروعات توفير المعدات الطبية والمساعدات الفنية للمناطق الفقيرة والمحرومة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية، و تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة و الكبدية و دعم بنوك الدم.

وذكرت "سحر"، أنه تم اتخاذ إجراءات باعتبارها أحد عوامل التنمية المستدامة التي تطبقها " الاستثمار والتعاون الدولي" مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بغرض تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مشيرة إلي أن قطاع الصحة يعد أحد ثمار التنمية الاقتصادية و تشمل زيادة تغطية الرعاية الصحية و تدفق الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى المرافق الطبية وتطوير قدرات مقدمي الخدمات الطبية وإتاحة الخدمات الوقائية و العلاجية بتكلفة معقولة، موضحة أنه من بين تلك الإجراءات إنشاء وحدات الرعاية الصحية وتطوير البينية التحتية الخاصة بها خصوصا بالمناطق الفقيرة والمحرومة والأكثر احتياجا.

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