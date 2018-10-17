وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: 245 مليون دولار لتمويل 10 مشروعات بقطاع الصحة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة وجهت 245 مليون دولار من محفظتها التمويلية لتنفيذ 10 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية بغرض زيادة فرص حصول الفئات الأولى بالرعاية علي المزيد من الخدمات الصحية المتكاملة علي مستوى المجتمع المحلي.





وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة "صدى البلد" علي نسخة منه أنه من بين تلك المشروعات توفير المعدات الطبية والمساعدات الفنية للمناطق الفقيرة والمحرومة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية، و تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة و الكبدية و دعم بنوك الدم.



