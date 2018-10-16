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محلل: الجماعات المسلحة فى إدلب يريدون ضمانات ومكاسب مقابل الانسحاب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال العميد خليل الحلو، المحلل العسكري، إن روسيا غير منزعجة من عدم تطبيق الاتفاق، حيث تعطي لتركيا مهلة إضافية لإقناع الجماعات المسلحة القريبة من تنظيم القاعدة بالانسحاب من المناطق المشار إليها، جاء ذلك تعقيبًا على إعلان الرئاسة الروسية أن اتفاق إدلب مازال قيد التنفيذ على الرغم من انتهاء مهلة انسحاب المسلحين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن التقارير العسكرية الروسية تؤكد أن الاتفاق يسير في طريق التطبيق رغم عدم انسحاب أي من الجماعات المسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح، وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن أن اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية، يسير وفق الخطة المرسومة له.

وأضاف الحلو، خلال مداخلته مع الإعلامية جمانة هاشم، عبر الفقرة الإخبارية، المذاعة على شاشة "الغد"، أن وزير الخارجية السوري قال اتفاق إدلب مازال قيد التنفيذ وأن المهلة تمتد إلى ديسمبر، موضحًا أن اللافت للنظر أن الكل يريد منح تركيا فترة سماح لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الجماعات المسلحة القريبة من القاعدة تسيطر عليها بنسبة 60%، وهذه نسبة كبيرة جدًا، موضحًا أن الجماعات المسلحة بإدلب يريدون الضمانات والمكاسب مقابل الانسحاب.

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