عضو تنسيقية الشباب: العمل التطوعي وسيلة لإفراز كوادر المستقبل

أكد مؤمن ممدوح، عضو تنسيقية الشباب بحزب المحافظين، أن العمل التطوعي يعد وسيلة نحو مجتمع أكثر مسئولية، لإنتاج قادة المستقبل في كل المجالات وعلى كافة المسئوليات، نظرًا لقيامه بأعمال عظيمة في المجالات التي لا تستطيع الدولة -لظروفها الاقتصادية والأمنية مثلا- العمل فيها وبدون عبء إضافي علي الحكومة، وبمجهود مجتمعي مشترك بين أفراده.





وأضاف "ممدوح"، في بيان له، أن مناقشة "العمل التطوعي" وأعماله، يأتي في الاهتمامات الأولى التي ستطرح في منتدى شباب العالم 2018، المقرر إقامته، بمدينة شرم الشيخ، من الفترة 3 إلى 6 نوفمبر 2018، لافتًا إلى أن حزب المحافظين شدد علي أن العمل التطوعي يجب أن يكون متاحًا لكل المواطنين في كل الأماكن والظروف بدون قيد أو شرط، موضحًا أن العمل التطوعي بكافة أشكاله سواء السياسية منها والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والفنية، وغيرها، يحتوي على العديد من الفوائد والمميزات.





وأكد عضو تنسيقية شباب المحافظين، أن العمل التطوعي وسيلة فعالة و مشروعة لتفريغ طاقات أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب لاحتوائهم من أجل القيام بأعمال مفيدة للمجتمع المصري، والحفاظ عليهم من التوجه للأفكار التشددية المتطرفة، وغيرها من الأمور التي تدمر الشباب المصري، تابع: "إن العمل التطوعي وسيلة قوية وأداة رائعة لإنتاج قادة المستقبل في كل المجالات وعلى كافة المسئوليات"، مطالبًا الدول كافة بتسهيل العمل التطوعي والتشجيع عليه, وعدم تقييده، أو منعه، وحظره.



