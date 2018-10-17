المغربي: بوابة مصر الرقمية تساهم فى زيادة صادرات المنتجات الجلدية

أكد المهندس ياسر المغربي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "الروبيكي" أن الشركة تتعاون مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية "EG GATE" لزيادة حجم صادرات المنتجات الجلدية مصرية الصنع لاختراق الأسواق العالمية.



وأوضح المغربي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف دعم وتنمية الصادرات المصرية من قطاع الجلود، وذلك من خلال تعزيز دور التسويق والتجارة الإلكترونية لدى كافة المنشآت المصرية التي سيتم تسجليها لدى شركة EG-GATE، والعمل على توفير خدمات التدريب في ذات المجال لرفع القدرات المؤسسية لأصحاب تلك المشروعات.



من جهتها قالت الدكتورة ميناس إبراهيم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التكامل مع شركة الروبيكي سوف يسهم في رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات، من خلال توفير منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية متكاملة الخدمات لدعم أليات التصدير وزيادة حجم الصادرات، ومتاجر الكترونية E-Shops على المنصة، إلى جانب توفير باقة من الخدمات اللوجيستية للتسويق والتجارة الالكترونية محليا وعالمي.



وأضافت أنه سيتم أيضا الربط ببرامج الكترونية مع جميع شركات الشحن الداخلية والخارجية بما يلبي كافة متطلبات الشحن والتصدير، والربط مع مركز خدمة عملاء "Call Center" للرد والمتابعة بمختلف اللغات على كافة الفرص التصديرية، وكذا الربط بالحسابات البنكية للأعضاء المشتركين لتلقي مدفوعات التجارة الالكترونية.



يذكر أن شركة بوابة مصر للعالم الرقمية" "EG-GATE" هي شركة قومية منشأة بدعم وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣- ٦٢٤٩ كإحدى شركات "صندوق تحيا مصر" وبمساهمة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة ووزارة الطيران ويشرف مجلس إدارتها بممثلين عن تلك الوزارات وممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأثار.