وكيل مجلس النواب: أنفاق مدن القناة وسيناء معجزة

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ترجيب الشعب البورسعيدي بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا أهمية متابعته وزياراته لأرض الواقع لكل المشاريع الصحية والإسكانية، والاجتماعية.



وأضاف وهدان، في مداخلة هاتفية، ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي خالد أبو بكر، أنه في انتظار تنفيذ نجاح جميع الخطط التي وضعتها الحكومة وعلى رأسها القضاء على العشوائيات من محافظة بورسعيد.



وناشد وكيل مجلس النواب، وزراة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات إلى الأنفاق المصرية التي تربط بين سيناء ومدن القناة؛ مرددا: "هناك مجهود خارق يتم في عمل الأنفاق... معجزة ".

