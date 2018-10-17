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برلمان

اتصالات النواب تكشف عن 3 قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية
القسم السياسي
قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة قدمت مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذى وافق عليه المجلس، مؤكدا أن هذا القانون خطوة ايجابية للتصدى لجميع الجرائم الإلكترونية، والتى تسبب بعض المتاعب الاقتصادية لدى الدولة.

وأوضح زيدان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "ما يعطل تفعيل هذا القانون هو إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به داخل مجلس الوزراء"، مضيفا أنه من المقرر عقد جلسة لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية وذلك فى مدة أقصاها أسبوعين، بالإضافة الى قانون التجارة الالكترونية.

يذكر أن النائب أحمد بدوي قد صرح بأن عدد البلاغات الإلكترونية الموثقة فى ازدياد، ووصل عام 2017 لنحو 150 بلاغًا يوميًا، مشيرا إلى أن الوضع عام 2018 زاد عن الحد، وأصبح يقدم أكثر من 400 بلاغ في اليوم.

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