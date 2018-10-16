نجوم الفن في عزاء أحمد عبد الوارث‎.. صور

شارك عدد كبير من نجوم الفن فى تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان القدير أحمد عبد الوارث وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بصلاح سالم.



تلقي العزاء في الجانب المخصص للرجال طارق عبد الوارث نجل الراحل وفي جانب السيدات تلقت العزاء سوسن حرم الفنان الراحل أحمد عبد الوارث.



كان ضمن الحضور من نجوم الفن د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، أحمد ماهر، أحمد بدير، الموسيقار هاني مهني، عماد محرم، فاروق الفيشاوي، شريف خير الله، المؤلف مجدي صابر. السيناريست كرم النجار. المنتج حسين نوح، سهير المرشدي، هادي الجيار، سيد شعراوي، هادي الجيار وسامي مغاوري، ناصر سيف، أحمد حجازي والسوري سهيل يزبك وفادي بطل وعفاف شعيب.



وفي منتصف العزاء طالب طارق عبد الوارث نجل الفنان الراحل بعدم التصوير.

