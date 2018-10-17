كيف ساهمت أورانج في دعم الألعاب الإلكترونية بمصر

شاركت شركة "أورانج مصر"، شركة الاتصالات المتكاملة في السوق المصرية، كراعٍ رسمي، لمهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، والذي عقد للمرة الأولى في مصر، خلال الفترة من 11-13 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





وجاءت مشاركة "أورانج دراجون" في المهرجان، معتمدة علي الأفكار والأنشطة غير التقليدية التي تهم الشباب، خاصة المهتمين بالألعاب الالكترونية، ومنها البث الحصري لفعاليات المهرجان.





ومنحت "اورنچ دراجون" الزوار للمهرجان- خاصة عملاء دراجون- خصمًا بنسبة 50% على تذاكر الدخول التي طرحتها الشركة مؤخرا للشباب من خلال "وحدات دراجون"، حيث يحصل فيها العميل على وحدات للإنترنت تضمن الاستفادة الكاملة للباقة، متمثلة في 10000 وحدة دراجون يستطيع الشباب من خلالها استخدام الوحدات بكل حرية علي السوشيال ميديا والمزيكا والإنترنت والمكالمات، بالإضافة إلى مسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي للفوز بتذاكر مجانية لمهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية.





وبدأ مهرجان انسومنيا فعالياته في المملكة المتحدة؛ لتجميع اللاعبين معًا في مباريات تنافسية، ومع توسع الحدث؛ أضيفت المزيد من المناطق، مثل "الألعاب الكلاسيكية، ومسابقة للملابس التنكرية، ومنطقة المعرض؛ لعرض أحدث الألعاب والأجهزة المتاحة في السوق للجمهور".





وتضمن مهرجان انسومنيا مصر، قاعة المعرض التى تعد مكانا لأحدث الألعاب، والمنتجات والتكنولوجيا من العارضين والشركاء الرسميين؛ لجلب منتجاتهم وعلاماتهم التجارية إلى المعرض ليتمتع، الحضور بلعب وتجربة أحدث الألعاب، بالإضافة الي منطقة المنافسات الترفيهية حيث يمكن للاعبين حضور الحدث؛ للعب طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائهم أو التنافس مع آخرين على عدة منصات ألعاب متعددة الأنظمة.



