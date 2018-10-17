اتحاد طلاب هندسة القاهرة يهنئ الفائزين في مسابقة تأليف مقررات ريادة الأعمال

تقدم محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بخالص التهانى للدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية على ما أظهره أبناء كلية الهندسة من تقدم في مسابقة تأليف مقررات كل من ريادة الأعمال والتفكير النقدي.





وأكد إبراهيم فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فخور جدًا بكل من أحمد محمود محمد، وأميرة محمد، وأميرة أحمد وهم من خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنهم شرفوا كل طلاب و خريجى كلية الهندسة لفوزهم فى مسابقة تأليف مقررات كل من ريادة الأعمال والتفكير النقدي.



