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تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يهنئ الفائزين في مسابقة تأليف مقررات ريادة الأعمال

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
عمر سلامة
تقدم محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بخالص التهانى للدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية على ما أظهره أبناء كلية الهندسة من تقدم في مسابقة تأليف مقررات كل من ريادة الأعمال والتفكير النقدي.

وأكد إبراهيم فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فخور جدًا بكل من أحمد محمود محمد، وأميرة محمد، وأميرة أحمد وهم من خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنهم شرفوا كل طلاب و خريجى كلية الهندسة لفوزهم فى مسابقة تأليف مقررات كل من ريادة الأعمال والتفكير النقدي.

يذكر أن جامعة القاهرة طرحت مسابقة بين أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان مرة واحدة ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.

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