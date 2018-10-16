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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي لطب أسنان عين شمس .. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدولي الثالث.

جاء ذلك بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الاسنان ورئيس المؤتمر، والدكتور رامي ماهر غالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، ووكلاء كلية طب الأسنان، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين.

ويناقش المؤتمر الجديد في عالم طب الأسنان، من خلال ما يضمه من جلسات وورش عمل، تستمر على مدار 3 أيام، من الأربعاء وحتى الجمعة.

وتقام على هامش المؤتمر، 14 ورشة عمل، بحضور ومشاركة 34 متحدثا دوليا، و195 طبيبا من المصريين والعرب.

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