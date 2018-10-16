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مرأة

تخلصي من اسمرار الأماكن الغامقة بهذا الماسك البسيط

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:14 م
تخلصي من الاماكن
تخلصي من الاماكن الغامقة بهذا الماسك البسيط
آية التيجي
تشعر معظم الفتيات أنه بالرغم من استخدام العديد من الماسكات التي تساعد في تفتيح البشرة والمساهمة في نضارتها بشكل كبير، إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن تظهر ببعض الأماكن الغامقة في الجسم، وهي ما تسبب في شكل غير محبذ، وعدم الرضا عن النفس، ود الثقة.

وفي توحد لون الجلد، والعمل على تفتيح البشرة، وذلك لما له من قدرة فائقة على إضافة لمسة ونضارة إلى البشرة، وفيما يلي سوف ننقل لكم طريقة تحضير ماسك الليمون وزيت اللوز والذي له قدرة على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها بشكل كبير، وإليكم الوصفة.

المكونات:
ماسك الليمون
زيت اللوز
قطن

طريقة التحضير:
نضع ملعقة من عصير الليمون على ملعقة من زيت اللوز.

طريقة الإستعمال:
قومي بغمس قطنة فى الخليط، وقومي بتدليك منطقة الوجه والرقبة، باتجاه صعودي، وبالأخص التركيز على المناطق الغامقة في الجسم، ثم اتركيه ليجف دون غسله خلال الليل، ومن ثم قومي بغسل هذه الأماكن في الصباح، ووضع كريمات مرطبة وسوف تلاحظين الفرق في الحال.

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