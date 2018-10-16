مهرجان مراكش يكرم النجمة روبين رايت والمخرجة أنييس فاردا

كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تكريم الممثلة الأمريكية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا، خلال فعاليات الدورة الـ17 التي ستنطلق 30 نوفمبر المقبل.



ويستمر المهرجان حتى 8 ديسمبر، حيث يتسلم الثنائي "النجمة الذهبية" لمهرجان مراكش والذى عاد هذا العام بعد توقف العام الماضى وتعديلات كبيرة فى إدارته.



روبين رايت علقت على هذا التكريم قائلة: "شرفني المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بمنحي النجمة الذهبية هذا العام، أنا سعيدة بزيارة المغرب وممتنة لحصولي على فرصة اكتشاف الثقافة المغربية والاستمتاع بمكان يتمتع بكل هذا البهاء".



أما أنييس فاردا فقالت: "أحب مراكش حتى قبل وجود المهرجان، ولكن السينما تجعلني أكثر سعادة، وممتنة بالعودة إلى لقاء معشر السينمائيين ومحبي السينما المغاربة والدوليين”.



جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كان كرم النجم روبرت دى نيرو.